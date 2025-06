Uppgifter: Milan ger sig in i jakten på Núñez

Darwin Núñez har inte lyckats slå igenom i Liverpool.

Nu kan han vara på väg bort.

Enligt La Gazzetta dello Sport har Milan gett sig in i jakten på anfallaren.

Darwin Núñez tid i Liverpool ser ut att lida mot sitt slut.



Enligt flertalet rapporter kommer anfallaren att lämna Premier League-mästarna under sommarfönstret. Exakt var står dock inte klart.



Sedan tidigare har uppgifter gjort gällande att Uruguayanen är aktuell för både Napoli och saudiska Al-Hilal. Nu bör ännu en klubb läggas till på listan.



Det är den italienska storklubben Milan som, enligt La Gazzetta dello Sport, visar starkt intresse för 25-åringen. De uppges vilja köpa en anfallare som ska kampera ihop med mexikanen Santiago Gimenez inför nästa säsong.



En av spelarna man undersöker är alltså Darwin Núñez, som köptes till Liverpool för omkring 100 miljoner euro. Nu sägs Liverpool vara villiga att släppa strikern för minst 45-50 miljoner euro.



Andra anfallsnamn som Milan uppges kika på är Dusan Vlahovic, Mateo Retegui och Lorenzo Lucca.



Under den gångna säsongen gjorde Darwin Núñez fem mål och två assist på 30 matcher i Premier League.

📰 𝑻𝑹𝑨𝑵𝑺𝑭𝑬𝑹 𝑹𝑼𝑴𝑶𝑼𝑹: According to La Gazzetta dello Sport this morning, AC Milan are reportedly studying the possibility of making a move for Darwin Nunez from Liverpool. pic.twitter.com/Z6L5yWsWMh

— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) June 15, 2025