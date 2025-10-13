AC Milan vill värva Joe Gomez, 28.

Men Liverpool vill inte släppa sin mittback.

Den italienska klubben vill trots det försöka köpa loss honom, enligt Corriere dello Sport.

Foto: Alamy

Liverpool-backen Joe Gomez har kopplats ihop med en flytt till AC Milan. Samtidigt vill Liverpool inte släppa honom då mittbacken Giovanni Leoni är skadad.

Enligt italienska tidningen Corriere dello Sport ser Milan på Gomez som deras förstaval när det gäller försvarare och jobbar för att få till en överenskommelse inom de närmsta månaderna.

Det återstår att se om det blir någon affär. Enligt Football Insider kommer Liverpool inte att överväga en försäljning av Gomez.

28-åringens kontrakt med Liverpool löper ut 2027.