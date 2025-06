Uppgifter: Milan lägger officiellt bud på Xhaka i veckan

Granit Xhaka uppges vara muntligen överens med AC Milan.

Nu återstår bara en överenskommelse mellan den italienska klubben och Bayer Leverkusen.

Enligt transferjournalisten Nicolò Schira kommer Milan att lägga ett officiellt bud på mittfältaren i veckan.

Granit Xhaka har växt fram som en viktig kugge i tyska Bayer Leverkusen. Den schweiziska mittfältaren var en viktig del av laget när de säkrade en historisk Bundesliga-titel säsongen 2023/2024 och har fortsatt att imponera under den gånga säsongen.

För ett par dagar sedan rapporterade Calciomercato att italienska Milan visar konkret intresse för att värva 32-åringen. Klubben väntades då kontakta Bayer Leverkusen och enligt uppgifterna ska det vara sportchefen Igli Tare som driver på affären.

Så sent som igår uppgav samma källa att Milan och Xhaka är överens kring de personliga villkoren. Nu återstår bara en sak, att klubbarna ska komma överens kring en övergångssumma.

Enligt transferjournalisten Nicolò Schira kommer Milano-klubben att lägga ett officiellt bud i veckan som kommer med förhoppning om att värva 32-åringen. I samma veva sägs även ett optionsår läggas till i Schweizarens kontrakt.

Granit Xhaka är kontrakterad till sommaren 2028 med Leverkusen och svarade för två mål och sju assist på 33 matcher under den gångna säsongen.

#ACMilan will submit this week an official bid to #BayerLeverkusen to try to sign Granit #Xhaka, who has already an agreement in principle with #Milan for a contract until 2028 with a possible option for 2029. #transfers https://t.co/rBqQGPBgjA

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 22, 2025