Uppgifter: Milan vill behålla Luka Modric
Luka Modrics avtal med Milan löper ut efter säsongen.
Men ”Rossoneri” vill förlänga med kroaten.
Detta enligt La Gazzetta dello Sport.
Luka Modric, 40, anslöt till Milan i somras och har snabbt blivit en ordinarie spelare på mittfältet. Kroatens kontrakt med Serie A-klubben sträcker till juni 2026.
Enligt den italienska tidningen La Gazzetta dello Sport vill Milan behålla Modric. I avtalet finns en option för att förlänga ytterligare ett år, vilket klubben gärna utnyttjar.
Tidningen uppger att Modric själv och hans familj trivs väldigt bra i Milano och är öppna för att stanna längre.
40-åringen noteras för två mål och tre assist på 33 matcher den här säsongen.
