Uppgifter: Milan vill förlänga med Luka Modric

Luka Modric kontrakt med AC Milan är utgående.

Den italienska storklubben uppges nu vilja förlänga med kroaten.

Foto: Bildbyrån

Luka Modric lämnade Real Madrid för AC Milan i somras.

Kroaten skrev då på ett ettårskontrakt med option om ytterligare ett år med den italienska storklubben. Den optionen sägs nu Milan vilja aktivera.

Det är transferjournalisten Nicolo Schira som kommer med uppgifterna om att Milan vill behålla Modric.

Enligt uppgifterna kommer mittfältaren ta beslut om sin framtid inom de närmaste månaderna. Ifall han väljer att fortsätta karriären är det stor chans att han gör det i Milan enligt Schira.

Den här säsongen har det blivit två mål och tre assist på 23 matcher i Serie A.