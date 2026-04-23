Uppgifter: Milan vill ha Goretzka – närmar sig mittfältaren

Leon Goretzka, 31, sitter på utgående kontrakt.

Både Arsenal och Milan är intresserade av mittfältaren, men den italienska klubben är närmast.

Det uppger Bild-journalisten Christian Falk.

Leon Goretzkas kontrakt går ut i sommar, och efter beskedet att han lämnar Bayern München har rykten kopplat honom till både Arsenal och Milan.

Enligt Bild-journalisten Christian Falk var det länge den engelska klubben som låg längst fram i jakten på mittfältaren, men utvecklingen ser nu ut att ha vänt.

Samstämmiga uppgifter från italienska medier gör gällande att 31-åringen har gett klartecken till Milan. Ett treårsavtal uppges ligga redo, värt fem miljoner euro per säsong vilket motsvarar 54 miljoner kronor.

Goretzka anslöt till Bayern München inför säsongen 2018/2019 och har sedan dess gjort 306 framträdanden för klubben.