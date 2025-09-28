Uppgifter: Milan vill plocka Liverpool-back

AC Milan vill värva från Liverpool.

Det rör sig om mittbacken Joe Gomez.

Detta enligt sajten Calciomercato.com.

Foto: Bildbyrån

AC Milan vill stärka upp i försvaret i vinter. Den italienska jätten planerar att plocka in Liverpools försvarare Joe Gomez, 28, för att ge understöd till resterande mittbackar i truppen. Det rapporterar sajten Calciomercato.com.

Gomez var, enligt sajten, nära att göra en flytt till Italien redan i somras men affären ska ha spruckit i sista stund.

28-åringen har haft det svårt att slå sig in i Pl-jättens trupp och den här säsongen står han noterad för två framträdanden i Premier League.