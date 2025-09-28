Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Milan vill plocka Liverpool-back

Nilo Ek
Webbredaktör
AC Milan vill värva från Liverpool.
Det rör sig om mittbacken Joe Gomez.
Detta enligt sajten Calciomercato.com.

AC Milan vill stärka upp i försvaret i vinter. Den italienska jätten planerar att plocka in Liverpools försvarare Joe Gomez, 28, för att ge understöd till resterande mittbackar i truppen. Det rapporterar sajten Calciomercato.com.

Gomez var, enligt sajten, nära att göra en flytt till Italien redan i somras men affären ska ha spruckit i sista stund.

28-åringen har haft det svårt att slå sig in i Pl-jättens trupp och den här säsongen står han noterad för två framträdanden i Premier League.

