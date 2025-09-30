Uppgifter: Milan vill värva Lewandowski – som bosman

Nästa sommar går Robert Lewandowskis kontrakt med Barcelona ut.

Då vill italienska AC Milan värva polacken.

Det uppger spanska Sport.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren 2022 som Robert Lewandowski, 37, lämnade Bayern München för Barcelona.

Sedan dess har det blivit spel i 154 matcher i vilka han har gjort 105 mål och 20 assist.

Med den katalanska klubben sitter anfallaren på ett kontrakt som löper ut nästa sommar – och senast då kommer han att lämna Barcelona. Det uppges den polska stjärnan ha blivit informerad om från klubbledningen.

Enligt uppgifter har 38-åringen en lön på 26 miljoner euro per år, eller 285 miljoner kronor. Den kostnaden sägs ”Barca” vilja bli av med.

Nu skriver den spanska tidningen Sport att italienska AC Milan vill värva 37-åringen – men bara som bosman nästa sommar. Således kommer en värvning inte att bli aktuell om Lewandowski förlänger med Barcelona. Det ser han dock inte ut att göra, enligt samma källa.

Vidare sägs Milans sportchef, Igli Tare, ha varit i kontakt med den katalanska klubben samt Lewandowskis agent.