Uppgifter: Milan vill värva Liverpool-keeper

AC Milan vill ha en ny målvakt.

Då kan e värva Liverpools Alisson Becker.

Detta enligt schweiziska Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

AC Milans målvakt Mike Maignan har kopplats ihop med att lämna klubben efter säsongen. Den franske keepern har ryktats till klubbar som Chelsea och Bayern München.

Nu behöver Milano hitta en ersättare och enligt schweiziska Sky Sports har klubben tagit kontakt med Liverpool-målvakten Alisson Beckers representanter. Liverpool uppges vara villiga att lämna nästa sommar – vilket skulle ge Milan ett lägre pris.

Barssens kontrakt med Liverpool löper ut sommaren 2027.