Uppgifter: Milan vill värva Tresoldi

Nicolò Tresoldi gjorde tre mål mot Inter i Champions League i veckan.

Nu vill AC Milan, hans barndomsklubb, enligt uppgifter värva honom.

Konkurrensen om anfallaren är dock stor.

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Nicolò Tresoldi har haft en stark höst i Club Brugge. I tisdags gjorde 22-åringen hattrick när den belgiska klubben vann med 4–3 mot Inter på San Siro i Champions League.

Insatsen har inte gått obemärkt förbi. Enligt La Gazzetta dello Sport vill AC Milan värva anfallaren, och klubben ska ha följt honom under en längre tid. Enligt Calciomercato är det Milans ägare Gerry Cardinale som driver på. Han har bett dem som sköter affären att hålla kontakten med spelarens läger, inför en möjlig flytt i januari eller nästa sommar.

Supportat Milan sedan barnsben

Det som kan tala för Milan är att Tresoldi sägs ha hållit på klubben sedan han var liten. Hans pappa Emanuele Tresoldi, tidigare högerback i Atalanta, har sagt att kärleken till de rödsvarta kan bli en viktig faktor när sonen ska bestämma sin framtid.

Det kommer ändå inte att bli billigt. Tresoldi har kontrakt med Club Brugge till sommaren 2029. I augusti tackade den belgiska klubben nej till ett bud på 35 miljoner euro från Roma, och nu sägs det krävas runt 50 miljoner euro, motsvarande omkring 550 miljoner svenska kronor.

Milan har också gott om konkurrens. Förutom Inter uppges även Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid, Bayern München och Tottenham vara intresserade.

Den här säsongen har Tresoldi gjort nio mål på elva matcher. I Tysklands U21-landslag har han gjort 16 mål på 27 matcher.