Uppgifter: Mittbacken lämnar Real Madrid

I sommar löper Antonio Rüdigers kontrakt med Real Madrid ut.

Då ser också 32-åringen ut att lämna storklubben.

Det rapporterar transferexperten Nicolo Schira.

Foto: Bildbyrån

Den tyska mittbacken Antonio Rüdiger sitter på ett utgående kontrakt med Real Madrid efter att ha tillbringat fyra år i den spanska huvudstadsklubben.

Tidigare har uppgifter gjort gällande att Real Madrid var öppna för att förlänga med 32-åringen. Något sådant ser dock inte ut att ske innan hans avtal löper ut.

I dag rapporterar nämligen transferexperten Nicolo Schira att mycket tyder på att tysken kommer att tacka för sig i sommar och gå vidare i sin karriär. Det gäller även österrikaren David Alaba, enligt samma uppgifter.

Antonio Rüdiger står totalt sett noterad för spel i 167 matcher med den spanska storklubben.

David #Alaba and Toni #Rudiger is getting closer and closer to leave #RealMadrid as free agents at the end of the season. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 18, 2026



