Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Mittbacken lämnar Real Madrid

Author image
Tor Sundberg
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

I sommar löper Antonio Rüdigers kontrakt med Real Madrid ut.
Då ser också 32-åringen ut att lämna storklubben.
Det rapporterar transferexperten Nicolo Schira.

Foto: Bildbyrån

Den tyska mittbacken Antonio Rüdiger sitter på ett utgående kontrakt med Real Madrid efter att ha tillbringat fyra år i den spanska huvudstadsklubben.

Tidigare har uppgifter gjort gällande att Real Madrid var öppna för att förlänga med 32-åringen. Något sådant ser dock inte ut att ske innan hans avtal löper ut.

I dag rapporterar nämligen transferexperten Nicolo Schira att mycket tyder på att tysken kommer att tacka för sig i sommar och gå vidare i sin karriär. Det gäller även österrikaren David Alaba, enligt samma uppgifter.

Antonio Rüdiger står totalt sett noterad för spel i 167 matcher med den spanska storklubben.


Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt