Uppgifter: Mittfältarens beslut – vill till Liverpool

Liverpool uppges vara intresserade av Crystal Palace-stjärnan Adam Wharton.

Den engelske mittfältaren uppges även vilja gå till Liverpool.

Detta rapporterar spanska Fichajes.

Foto: Alamy

Adam Wharton har vuxit fram till en riktigt bra Premier League-mittfältare i Crystal Palace och det har i omgångar ryktats en hel del kring 21-åringen.

Så sent som häromdagen kom uppgifter om att Liverpool är intresserade mittfältaren och intresset ser ut att vara ömsesidigt.

Spanska Fichajes rapporterar nämligen nu att den unge engelsmannen tagit beslut om framtiden och han uppges vilja gå till Liverpool efter den här säsongen.

Crystal Palace uppges kräva 60 miljoner pund för mittfältaren, det vill säga nästan 760 miljoner kronor.

Tidigare har även klubbar som Real Madrid, Manchester United och Newcastle uppgetts vara intresserade.

Wharton står hittills den här säsongen noterad för en assist på sex framträdanden i alla turneringar för Crystal Palace.