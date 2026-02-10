Uppgifter: Mjällby AIF visar intresse för Bajen-talangen

Suwaibou Kebbeh drar till sig intresse inom allsvenskan.

Mjällby AIF visar intresse för Bajen-talangen.

Detta rapporterar fotbolltransfers.com.

Foto: Bildbyrån

Suwaibou Kebbeh imponerade i Hammarby TFF under hösten ifjol och nu i vinter köptes han loss av Hammarby.

Samtidigt drar han nu till sig intresse från en allsvensk konkurrent. Fotbolltransfers.com rapporterar att Mjällby AIF är intresserade av Kebbeh.

Sajten uppger att inge bud ännu har presenterats, men intresset uppges vara genuint.

Huruvida Hammarby är öppna för att sälja talangen framgår inte av uppgifterna.

Under hösten ifjol noterades han för åtta mål och tre assist på 13 matcher.