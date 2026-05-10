Uppgifter: Mkhitaryan kan avsluta karriären

Henrikh Mkhitaryan har tillsammans med Inter redan säkrat scudetton.

Den armenske stjärnan kan avsluta karriären efter säsongen.

Det rapporterar Fabrizio Romano.

Henrikh Mkhitaryan anslöt till Inter 2022 och har nyligen säkrat sin andra Serie A-titel med klubben.

Enligt sillyexperten Fabrizio Romano överväger Mkhitaryan att avsluta sin spelarkarriär. Detta då det inte står klart om han kommer att fortsätta i Inter efter sommaren.

37-åringens kontrakt löper ut i juni och det är upp till honom själv om han vill fortsätta eller lägga skorna på hyllan.

Mkhitaryan har tidigare spelat för klubbar som Arsenal, Manchester United, Roma och Borussia Dortmund.