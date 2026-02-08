Uppgifter: MLS-klubb har lagt bud på Lewandowski

Robert LewandowskI har ett utgående kontrakt i Barcelona och uppges ha fått ett erbjudande från MLS.

Chicago Fire vill värva 37-åringen på ett tvåårskontrakt.

Foto: Bildbyrån

Robert Lewandowski står inför en osäker framtid i Barcelona efter att hans nuvarande kontrakt börjar närma sig slutet. Under de senaste veckorna har flera rykten kring hans nästa steg cirkulerat.

Enligt transferjournalisten Nicolo Schira har Chicago Fire nu lagt ett konkret erbjudande på bordet. Det handlar om ett tvåårskontrakt med en ”väldigt hög lön”, men Lewandowski har ännu inte tagit något beslut. Andra alternativ ska också ha diskuterats med den 37-årige anfallaren.

Lewandowski visade senast på sin klass när han gjorde mål i Barcelonas seger mot Mallorca igår, och det är tydligt att hans form fortfarande håller hög nivå.