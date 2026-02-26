Uppgifter: Mohamed Salah öppen för att stanna i Liverpool

Mohamed Salahs framtid har varit omdiskuterad under säsongen.

Nu rapporteras stjärnan kunna tänka sig att stanna i Liverpool efter säsongen.

Detta enligt Football Insider.

Foto: Bildbyrån

Skriverierna och rubrikerna kring Mohamed Salahs framtid har varit många den här säsongen och läget lär inte lugna ner sig inför sommaren.

Bara häromveckan kom det på nytt uppgifter om att Liverpool-stjärnan förhandlar med en saudiarabisk klubb.

Nu kommer dock uppgifter gällande Salah som menar på att det inte nödvändigtvis behöver hända något kring honom i sommar.

Football Insider rapporterar nämligen att Salah ska vara nöjd med att stanna i Liverpool över hela det tvåårskontrakt som han skrev på förra våren, ifall det inte blir någon flytt till Saudiarabien i sommar.

Den här säsongen står Salah noterad för fyra mål och sex assist på 19 matcher i Premier League.