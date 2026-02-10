Uppgifter: Salah förhandlar med saudisk klubb

Mohamed Salah, 33, kan lämna Liverpool.

Egyptiern är i förhandlingar med saudiska Al-Ittihad.

Detta enligt sajten Foot Mercato.

Foto: Bildbyrån

Mohamed Salah har på senare tid kopplats ihop med en flytt till Saudiarabien. Liverpool-stjärnan ska ha intresse på sig från ett flertal klubbar i landet.

Enligt den franska sajten kan ett avsked från Liverpool närma sig. Sajten uppger att Salah har inlett förhandlingar med Al-Ittihad och att han ska vara mer öppen för en flytt än tidigare. Detta då Salah har fått allt mindre speltid i Premier League-klubben.

Tidigare uppgifter gör även gällande att om Salah skulle flytta till Saudi Pro League kan han vänta sig en tredubblad lön upp emot 14,6 miljoner kronor i veckan.

Kontraktet med Liverpool sträcker sig till sommaren 2027.