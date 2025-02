Uppgifter: Moise Kean aktuell för Arsenal i sommar

Moise Kean har gjort det bra sedan han bytte Juventus mot Fiorentina.

Nu kan anfallaren vara på väg bort från Italien.

Enligt The Mirror kan Mikel Arteta tänka sig att gå för 24-åringen.

Efter att ha lämnat Juventus för Fiorentina har Moise Keans, 24, form pekat uppåt.



På 29 tävlingsmatcher för ”La Viola” har Keane stått för hela 19 mål och två assist. Således är han av intresse för andra klubbar.



En av dessa sägs vara Aston Villa, men även Arsenal och Tottenham – enligt The Mirror.



Tidningen skriver nämligen att ”The Gunners” tränare Mikel Arteta kan tänka sig att värva anfallaren under sommaren, men att han kommer att få konkurrens av Spurs.



Ser man till prislappen har Kean, enligt Tuttosport, en utköpsklausul på 52 miljoner euro (omkring 580 miljoner kronor) som kan aktiveras under sommarfönstret.



I Fiorentina har Moise Kean kontrakt till och med sommaren 2029.

