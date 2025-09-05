Uppgifter: Motta kan ta över Bayer Leverkusen
Erik ten Hag sparkades av Bayer Leverkusen.
Nu erbjuds klubben Thiago Motta som ersättare.
Det rapporterar transfer-journalisten Nicolo Schira.
Erik ten Hags tid som tränare i Bayer Leverkusen blev en kort historia. Nederländaren sparkades efter två ligamatcher i Bundesliga.
Nu letar klubben efter en ersättare.
Tidigare har det rapporterats om den förre Tottenham-tränaren Ange Postecoglou. Nu kommer ytterligare en tänkbar kandidat.
Enligt silly-journalisten Nicolo Schira har Bayer Leverkusen erbjudits Thiago Motta, som senast kommer från Juventus.
Motta har tidigare tränat Bologna, Spezia och Genoa.
