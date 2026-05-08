Uppgifter: Mourinho närmar sig Real Madrid

José Mourinho uppges vara nära en återkomst till Real Madrid.

Enligt flera portugisiska medier pågår samtal mellan parterna.

Foto: Bildbyrån

CNN Portugal rapporterar att José Mourinho är nära att återvända till Real Madrid och beskriver portugisen som favorit till att ta över tränarposten efter säsongen.

Enligt uppgifterna ser klubbledningen Mourinho som en lösning för att skapa lugn efter den senaste tidens turbulens kring den spanska storklubben. Även tränaren själv uppges vara positiv till en comeback på Santiago Bernabéu.

Samtidigt skriver portugisiska Record och A Bola att Mourinhos framtid i Benfica är osäker. Samtalen med Real Madrid ska ha accelererat under veckan, även om något officiellt erbjudande ännu inte lagts fram.

Mourinho har kontrakt med Benfica över nästa säsong, men enligt samstämmiga uppgifter kan han köpas loss för omkring tre miljoner euro, motsvarande drygt 32 miljoner kronor.

63-åringen tränade Real Madrid mellan 2010 och 2013 och vann bland annat La Liga med klubben.