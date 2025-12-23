Uppgifter: Mravac klar för Middlesbrough

Anes Mravac har lämnat Malmö FF.

Nu är han överens med Middlesbrough, där han återförenas med Kim Hellberg och David Selini, enligt SVT Sport.



Middlesbrough fortsätter att bygga sin tränarstab kring Kim Hellberg. Efter att den tidigare Hammarby-tränaren tagit över som huvudtränare i Championshipklubben har även David Selini anslutit som assisterande tränare.

Nu ser även Anes Mravac ut att följa efter. Enligt uppgifter från SVT Sport är 36-åringen överens med Middlesbrough och har rest till England för att skriva på för klubben. En officiell presentation väntas inom kort.

Mravac lämnade nyligen Malmö FF, där han under hösten klev in som interimtränare.

Middlesbrough ligger för närvarande på andra plats i Championship efter 22 omgångar.