Uppgifter: Murillo kan tänka sig flytt nästa sommar

Murillo har blivit en viktig kugge för Nottingham Forest.

Nu kan 23-åringen tänka sig en flytt nästa sommar.

Det är enligt Daily Mails uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Murillo har blivit en viktig kugge i Nottingham Forest efter en stark fjolårssäsong. Men hösten har varit kantas av skador och flyttrykten.

Nu uppger Daily Mail att 23-åringen är öppen för att lämna Nottingham Forest nästa sommar. Enligt tidningen kan klubben tänka sig att sälja 23-åringen men då krävs en klubbrekordsumma på över 55 miljoner pund, vilket motsvarar cirka 682 miljoner kronor. Daily Mail nämner i uppgifterna de två klubbar som är jakt efter brassen, klubbarna det rör sig om är Real Madrid och Chelsea.

Tidigare har klubbar som som Barcelona, Bayern München och Liverpool bollats upp som kandidater för 23-åringen.