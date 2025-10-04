Uppgifter: Napoli jagar Kobbie Mainoo

Kobbie Mainoo är petad i Manchester United.

Nu visar italienska Napoli intresse för talangen.

Det rapporterar sajten Tuttomercatoweb.com.

Foto: Alamy

Manchester United har det tufft och ligger på en 14:e plats i Premier League. Trots det har det varit svårt för talangen Kobbie Mainoo att ta en given plats i tränare Ruben Amorims elva.

Detta har lett till ett missnöje från Mainoo, som har kopplats ihop med flera andra klubbar till följd av det. Det ska enligt sajten Tuttomercatoweb.com innebära att mittfältaren vill söka sig bort från United i januari.

Enligt Tuttomercatoweb.com är italienska Napoli ett av lagen som är med och jagar 20-åringen. Enligt sajten är det Mainoos oro över den ojämna speltiden och att då kunna missa ett VM som öppnar upp för en flytt till Serie A.

Två före detta United-spelare i Scott McTominay och Rasmus Højlund spelar i Napoli.

Mainoos kontrakt med ”The Red Devils” löper ut sommaren 2027.