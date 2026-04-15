Uppgifter: Napoli vill förlänga – så ser planen ut

Scott McTominay, 29, är uppskattad i Napoli.

Nu vill den italienska klubben förlänga med mittfältaren.

Det rapporterar Il Mattino.

Scott McTominay lämnade Manchester United sommaren 2024 för Napoli i Serie A. Efter en tuffare tid i Premier League med oregelbundet spel har den skotske mittfältaren hittat rätt i Neapel.

Den här säsongen har McTominay svarat för 12 mål och fyra framspel. Napoli har sedan en tid tillbaka velat förlänga med 29-åringen och enligt italienska Il Mattino har klubben lagt upp en plan.

McTominays nuvarande avtal sträcker sig till 2028 och Il Mattino uppger att Napoli vill skriva ett nytt avtal med honom innan VM drar i gång till sommaren. Mittfältaren har blivit en uppskattad spelare i och runt klubben.

Napoli ligger tvåa i Serie A.