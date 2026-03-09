Uppgifter: Näsström flyttar till Färöarna

Hampus Näsström lämnade Landskrona Bois efter fjolårssäsongen.

Nu uppges 31-åringen flytta till Klaksvik på Färöarna.

Det rapporterar Expressen.

Foto: Bildbyrån

Efter att säsongen 2025 var över stod det klart att Hampus Näsström, 31, lämnar Landskrona Bois. Sedan dess har mittfältaren varit utan klubb.

Nu rapporterar Expressen att nästa äventyr väntar på Färöarna. Enligt tidningen är Näsström på plats hos Klaksvik för att läkarundersökas innan han blir presenterad.

Näsström har tidigare representerat klubbar som IFK Värnamo, IF Sylvia och IK Sleipner.