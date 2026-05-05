Uppgifter: Nederländsk klubb jagar Slot

Arne Slot har kritiserats i Liverpool.

Nu är Ajax intresserade av att säkra upp 47-åringen.

Det rapporter De Telegraaf.

Arne Slot har haft en tuff säsong i Liverpool efter succén i fjol. Klubben ser ut att hamna strax utanför en topp tre placering efter fjolårets titel. Slots arbete har kritiserats från olika håll efter de sämre prestationerna.

Enligt uppgifter från De Telegraaf så vill Ajax locka hem Slot. Den nederländska klubben har 47-åringen på sin lista över tänkbara tränare nästa säsong.

Men enligt uppgifterna så är Solt inställd på att vara kvar i Liverpool även nästa säsong.