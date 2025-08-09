Uppgifter: Newcastle förbereder nytt bud på Wissa

De lyckades inte den första gången.

Nu förbereder Newcastle ett nytt bud på Yoane Wissa.

Det uppger brittiska The Times.

Newcastles jakt på en ny anfallare fortgår, detta efter att man misslyckats med att locka till sig RB Leipzigs Benjamin Sesko.

Ett av alternativen man går för är Brentfords Yoane Wissa, som har spelat i klubben sedan 2021.

Sedan tidigare har uppgifter gjort gällande att Newcastle har lagt ett bud på 25 miljoner pund (drygt 325 miljoner kronor) på anfallaren – men som senare har nobbats av London-klubben.

Nu ser ”The Magpies” ut att göra ett nytt försök att locka till sig 28-åringen.

Enligt uppgifter från The Times förbereder Newcastle ett bud på 30 miljoner euro, eller 334 miljoner kronor, för fransmannen med Kongolesiskt medborgarskap.

Såldes uppges man ha höjt budet med fem miljoner euro.

Förra säsongen gjorde anfallaren 19 mål i Premier League. Hans kontrakt med Brentford sträcker sig till nästa sommar.



