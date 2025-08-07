Uppgifter: Benjamin Sesko klar för Manchester United

Det har ryktats en hel del om Benjamin Sesko under sommarens transferfönster.

Nu skriver Fabrizio Romano att anfallaren har bestämt sig och att Leipzig har accepterat ett bud från Manchester United.

Således är affären ”så gott som klar”, om man får tolka transfergurun.

RB Leipzigs slovenske anfallare Benjamin Sesko var av allt att döma på väg till Newcastle United, i en affär som samtidigt skulle öppnat för en flytt till Liverpool för svenske Alexander Isak. Så ser det dock inte ut att bli, och enligt de senaste uppgifterna föredrar 22-åringen en flytt till Newcastles Premier League-konkurrent Manchester United.

Enligt tidigare uppgifter ska Newcastle fortsatt ha ett bud på Sesko värt totalt 90 miljoner euro (80+10), vilket motsvarar strax över en miljard kronor. Samtidigt ska ”The Red Devils” lagt ett något sämre bud, värt totalt omkring 85 miljoner euro (motsvarande 950 miljoner kronor), enligt The Athletic. Enligt Sky Sports ska både Manchester United och Newcastle ha nått en muntlig överenskommelse om ett långt kontrakt med den slovenske anfallaren, och det som återstår nu är för Leipzig att acceptera klubbarnas bud.

Det sägs nu både den tyska klubben och den slovenske anfallaren ha gjort – accepterat Uniteds bud.

Det är transferspecialisten Fabrizio Romano som benämner affären som ”here we go”, vilket betyder att den är så gott som klar.

RB Leipzig sägs alltså ha accepterat den röda Manchester-klubbens bud på spelaren värt 85 miljoner euro och Sesko själv ska ha gett grönt ljus från sitt håll.

Vidare skriver både Romano och The Athletics David Ornstein att övergångssumman består av 76,5 miljoner euro i garanterad summa samt att spelaren får 8,5 miljoner euro i bonusar – som sägs vara väldigt enkla att uppnå.

Snart sägs även Sesko resa till Manchester för att genomgå de medicinska testerna och slutföra övergången.

🚨💣 BREAKING: Benjamin Šeško to Manchester United, here we go! 🔴 Agreement club to club reached with RB Leipzig for €76.5m plus €8.5m add-ons. Šeško agreed terms until 2030. Šeško made clear on Tuesday that he wanted #MUFC, deal now reality. New striker for Amorim 🇸🇮 pic.twitter.com/48Qe8mPI89 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2025