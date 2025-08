Uppgifter: Newcastle har gett Šeško en deadline

Han ryktas vara nära Newcastle – men inte bestämt sig kring sin framtid.

Således har Premier League-klubben gett Benjamin Sesko en deadline för att bestämma sig.

Det rapporterar transferjournalisten Ben Jacobs.

Den slovenske anfallaren Benjamin Sesko, 22, ser ut att lämna RB Leipzig och Bundesliga efter en längre tids spekulationer.

Enligt flera medier är både Newcastle och Manchester United intresserade av den målfarlige forwarden och ”The Magpies” uppges därtill ha lagt bud på värt omkring 900 miljoner kronor på Leipzig-spelaren.

Det budet har däremot nobbats, vilket transferjournalisten David Ornstein rapporterade under lördagen. Den tyska klubben anser att anfallsstjärnan är värd mer än så och att budet därför inte räcker till.

Nu kommer nya uppgifter i Sesko-fallet. Det är transferjournalisten Ben Jacobs som skriver att Newcastle har gett den slovenska anfallaren 48 timmar på sig att komma med ett framtidsbesked – innan man väljer att gå vidare med andra alternativ.

Vidare skriver Jacobs att den engelska klubben känner sig säkra på att man kan nå en överenskommelse med Leipzig men att man inte kommer att vänta allt för länge på ett besked från spelaren själv.

Att Newcastle går för Sesko har sannolikt att göra med osäkerheten kring Alexander Isak och hans eventuella framtid i Liverpool – som dock har fått ett megabud nobbat av Newcastle.

Under den gångna säsongen stod Sesko för 21 mål och sex assist på 45 tävlingsmatcher med RB Leipzig. På landslagsnivå har han noterats för 16 mål på 41 matcher i den slovenska tröjan.

Newcastle want an answer from Benjamin Sesko within 48 hours.#NUFC now confident they can reach an agreement with Leipzig but have no plans to allow the saga to drag on to the latter part of this week without clarity.

Manchester United still in the race. Leipzig awaiting a… pic.twitter.com/UU61bB6O8Z

— Ben Jacobs (@JacobsBen) August 4, 2025