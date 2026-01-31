Uppgifter: Newcastle har nobbat bud från konkurrent på Willock

Fulham ser ut att vilja förstärka innan transferfönstret.

Londonklubben uppges ha fått ett bud på Newcastle-mittfältaren Joe Willock nobbat.

Foto: Bildbyrån

Fulham har stått för en fin säsong såhär långt och är en outsider till en Champions League-plats.

Inför den andra halvan av säsongen så ser man nu ut att vilja förstärka.

Journalisten Ben Jacobs rapporterar nu att Londonklubben lagt ett bud på 20 miljoner pund på Newcastle-mittfältaren Joe Willock.

Detta bud ska dock ha nobbats.

Enligt uppgifterna så är Willock sugen på en flytt, samtidigt ska inte Newcastle vara intresserade ifall man inte får in en ersättare först.