Uppgifter: Newcastle intresserade av Kossounou

Odilon Kossounou kan lämna Atalanta.

Enligt uppgifter är Newcastle United intresserade av 25-åringen.

Foto: Bildbyrån



Odilon Kossounou kom till Atalanta på lån från Bayer 04 Leverkusen i augusti 2024. Klubben utnyttjade köpoptionen sommaren 2025 och mittbacken har sedan dess spelat 47 tävlingsmatcher med ett mål och två assist.

Denna säsong har Kossounou gjort ett mål på 14 ligamatcher, varav nio från start.



Nu rapporterar Africa Foot att Newcastle United är intresserade av att värva honom.

Mittbacken har tidigare spelat för bland annat Club Brugge KV och Hammarby IF, samt gjort 33 landskamper för Elfenbenskustens herrlandslag i fotboll.



