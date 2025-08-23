Nicolas Jackson kan vara på väg bort från Chelsea.

Enligt uppgifter är Newcastle i långt gångna förhandlingar om den 24-årige anfallaren – samtidigt som även Bayern München visar intresse.

Chelsea har en hård konkurrenssituation i anfallet och Jackson, som värvades sommaren 2023, riskerar att få begränsat med speltid. Det har gjort att flera klubbar nu följer honom noggrant.

CaughtOffside rapporterar att Newcastle och Bayern båda är redo att möta spelarens krav och förhandlingarna mellan Chelsea och Newcastle sägs vara långt gångna. För Newcastle kan jakten på Jackson också hänga ihop med Alexander Isaks framtid – då svensken jagas av Liverpool och en eventuell försäljning kan tvinga klubben att värva två nya anfallare innan fönstret stänger.

Jackson själv lockas av mer speltid och spel i Champions League där Newcastle kan erbjuda båda delarna, men Bayern München ses också som ett starkt alternativ.