Uppgifter: Newcastle med hembesök – för att övertala Isak

Newcastle vill inte släppa Alexander Isak.

Under gårdagen fick svensken hembesök från klubbens delägare.

Detta i hopp om att övertala svensken att stanna.

Foto: Bildbyrån

Alexander Isak vill lämna Newcastle för Liverpool.

Den åsikten har svensken framfört tydligt genom att bland annat ”träningsstrejka”.

Newcastle vill dock inte släppa sin svenske stjärna och klubben ser inte ut att ha givit upp hoppet kring att behålla honom.

Daily Mail-journalisten Craig Hope rapporterar nämligen att Newcastles delägare Jamie Reuben, samt en PIF-delegation från Saudiarabien var hemma hos Isak under gårdagen.

Detta för att övertala svensken stanna i Newcastle. Enligt uppgifterna ska en diskussion om ett nytt kontrakt också vara aktuellt.

Hur det hela slutar återstår att se.

Enligt Hope var gårdagens möte ett första steg i rätt riktning, samtidigt har det tidigare rapporterats att Newcastle inte kommer att släppa svensken förens man fått in minst två andra anfallare.

Ska Isak släppas är det också för ett brittiskt transferrekord.