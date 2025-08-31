Uppgifter: Newcastle vill värva från Roma

Newcastle vill värva ännu en anfallare.

Enligt The Sun jagar PL-klubben Artem Dovbyk från Roma.

Newcastle gjorde nyligen klart med Nick Woltemade o klubbens dyraste affär någonsin, enligt dem själva.

Trots att ”The Magpies” säkrat den tyska forwarden är de inte nöjda. Enligt den brittiska tabloiden The Sun vill Newcastle låna in Romas Artem Dovbyk.

The Sun uppger att Newcastle ser den ukrainske anfallaren som ett bra alternativ till Woltemade och uppges kosta 30 miljoner pund (390 miljoner kronor).

Dovbyks kontrakt med Roma sträcker sig till sommaren 2029.