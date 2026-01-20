Prenumerera

Logga in
Foto: Alamy

Uppgifter: Nils Zätterström på väg mot nytt klubbyte

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Nils Zätterström kan vara på väg mot ett nytt klubbyte.
Samtal mellan Sheffield United och Genoa pågår om ett låneavtal.
Låneavtalet väntas innehålla en köpoption.

Foto: Alamy

Nils Zätterström såldes av Malmö FF till Sheffield för stora pengar förra sommaren.
Sedan dess har det dock inte blivit ett enda A-lagsframträdande för mittbacken i Championship-klubben och nu kan ett nytt klubbyte vara på gång.

Transferexperten Fabrizio Romano rapporterar nämligen nu Genoa och Sheffield United är i långt gångna samtal gällande ett låneavtal för mittbacken.
Låneavtalet väntas innehålla en utköpsklausul.

Genoa ligger i skrivande stund på 16:e plats i Serie A.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt