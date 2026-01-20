Uppgifter: Nils Zätterström på väg mot nytt klubbyte
Nils Zätterström kan vara på väg mot ett nytt klubbyte.
Samtal mellan Sheffield United och Genoa pågår om ett låneavtal.
Låneavtalet väntas innehålla en köpoption.
Nils Zätterström såldes av Malmö FF till Sheffield för stora pengar förra sommaren.
Sedan dess har det dock inte blivit ett enda A-lagsframträdande för mittbacken i Championship-klubben och nu kan ett nytt klubbyte vara på gång.
Transferexperten Fabrizio Romano rapporterar nämligen nu Genoa och Sheffield United är i långt gångna samtal gällande ett låneavtal för mittbacken.
Låneavtalet väntas innehålla en utköpsklausul.
Genoa ligger i skrivande stund på 16:e plats i Serie A.
