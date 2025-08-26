Gustaf Nilsson ser ut att kunna vara på väg mot ett nytt klubbyte.

Svensken uppges vara oönskad i Club Brügge.

Detta enligt Het Nieuwsblad.

Foto: Bildbyrån

Gustaf Nilsson bytte Union Saint Gilloise mot Club Brügge förra sommaren, men bara efter ett år så ser det ut att kunna bli ett nytt klubbyte.

Het Nieuwsblad rapporterar nämligen nu att svenskan är oönskad och att han inte har någon framtid i klubben.

En flytt bort efter bara en säsong ska vara aktuell för svensken som hade svårt att ta en plats ifjol, delvis på grund av skador.

Ifall det blir en flytt till för Nilsson innan deadline day och i sådana fall var återstår att se.

Totalt under debutsäsongen blev det elva mål och fem assist på 42 framträdanden.