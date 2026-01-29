Uppgifter: Noah Eile nära flytt till Danmark
Noah Eile kan vara på väg bort från New York Red Bulls.
Detta då danska FC Nordsjælland ska vara nära att knyta till sig 23-åringen.
Det rapporterar Tipsbladet.
För två år sedan lämnade Noah Eile, 23, Malmö FF och allsvenskan för spel i MLS-klubben New York Red Bulls.
Sedan dess har det blivit spel i 72 matcher där mittbacken bidragit med ett mål och två assist.
Nu kan han vara på väg tillbaka till Skandinavien.
Enligt Tipsbladet är New York Red Bulls och danska FC Nordsjælland i långt gångna förhandlingar och de senare ska vara nära att knyta till sig den förre MFF- och Mjällby-spelaren.
Noah Eiles kontrakt med New York-klubben sträcker sig till slutet av 2027, med option på ytterligare ett år.
