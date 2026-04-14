Uppgifter: Norska sensationlaget intresserat av Smajlović

Bodø/Glimt tog sig till åttondelsfinal i Champions League.

Nu är de intresserade av att värva svenske Zinedin Smajlović från Sandefjord.

Det rapporterar norska TV2.

Sedan fjolårsvintern har Zinedin Smajlović, 22, spelat för norska Sandefjord, där han stod för en fin debutsäsong.

Det har också lett till att intresset för den svenske mittbacken har växt – och detta från inhemskt håll.

Lyssnar man till norska TV2 är sensationslaget Bodø/Glimt konkret intresserade av att värva den Stockholmsfödde försvararen. Lägg där till att Bodø-klubben uppges ha haft klubbrepresentanter på plats under flera stycken matcher som Sandefjord har spelat och sägs ha följt Smajlović under en längre tid.

När det kommer till tid för en eventuell värvning handlar det, just nu, om en värvning redan i sommar. Utöver Bodø/Glimt sägs även flera klubbar från MLS samt större europeiska ligor ha ställt frågan kring Smajlović.

Zinedin Smajlović har tidigare i sin karriär spelat för klubbar som Sandviken, Lecce, Brommapojkarna och Täby FK. Han står även noterad för spel i tre landskamper för det svenska U21-landslaget.