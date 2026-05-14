TRE PUNKTER: ”Dramat i 100:e – lider mest med Besara”

SOLNA. Mjällby följde upp fjolårets sensationella SM-guld med att nu vinna cupen efter en rafflande final mot Hammarby inför närmare 40 000 åskådare på Nationalarenan.

Bajen får vänta på sin tredje titel i klubbens historia efter att Paulos Abrahams försök till straff i 100:e minuten inte gick vägen och Maif höll undan sin 2-1-ledning.

Besaras hyllning till trots – oväntat petad i Mjällby

Samma dag som Graham Potter skulle ta ut sin VM-trupp frågade jag Nahir Besara om jag tyckte lagkamrat Victor Eriksson skulle komma med. Besara sa att Eriksson ihop med Axel Norén skulle kunna komma med, allsvenskans två bästa mittbackar enligt Hammarbys lagkapten. Men ingen av dem kom med – och när Maif-tränaren Aksum presenterade sin elva i cupfinalen mot Bajen fanns inte ens Norén med i startelvan. För andra matchen i rad valde i stället norrmannen att spela Miettinen, Pettersson, Iqbal i trebacken. Anmärkningsvärt med Norén petad med tanke på att han i fjol belönades med en landslagsplats flera gånger om av Jon Dahl Tomasson.

Mjällby kan omöjligen behålla honom efter VM

En sensation under guldsäsongen i fjol. Nu har Elliot Stroud också spelat in sig i Graham Potters landslag. Trots att han bara hade hunnit med cupspel i mars månad kom Stroud med till playoffet mot Ukraina och Polen – och efter en övertygande allsvensk inledning (som han ständigt äger sin vänsterkant) blev han också uttagen i VM-truppen före Benficas succéman Samuel Dahl. Det vittnar om hur högt Potter värdesätter Stroud och inte tusan kan han väl bli kvar i Mjällby efter VM? Ett ständigt offensivt hot mot Bajen nu och 1-0-målet var ren och skär klass där nedtagningen på krossen var klanderfri, likaså avslutet i bortre som Warner Hahn inte hade en sportmössa på. Att Stroud dessutom kanske är hela allsvenskans mest ödmjuka och snälla person gör d:et bara ännu roligare att följa Uddevalla-sonens sanslösa framfart.

Dramat i 100:e – Bajen får vänta på tredje titeln i klubbens historia

Viktor Gustafson visades ut och Hammarby fick en sista chans med att lyfta in bollen i 100:e minuten när de nio tilläggsminuterna redan var passerade. Då föll Paulos Abraham i straffområdet (en fräckis när man såg reprisbilderna) och de nära 40 000 åskådare på plats höll andan. Domaren friade, Bajen var i upprorstillstånd och Mjällby stod som cupmästare 2026 ett halvår efter det sensationella SM-guldet. Hammarby som även torskade cupfinalen 2022 får vänta på klubbens tredje titel i historien (SM-guldet 2001 och cupguldet 2021). Jag lider mest med kapten Nahir Besara som är så värd en första titel med sitt hjärtas klubb.