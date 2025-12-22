Uppgifter: Ny klubb in i jakten på Lewandowski

Robert Lewandowski uppvaktas av flera klubbar.

En av dem är MLS-laget Orlando City.

Det rapporterar polska Sportowy.

Foto: Bildbyrån

Barcelonas Robert Lewandowski sitter på ett kontrakt till sommaren 2026. Tidigare uppgifter gör gällande att den polske stjärnan jagas av Chicago Fire i MLS. Parterna ska ha fört ”positiva samtal” och spelaren själv uppges vara öppen för en flytt.

Men det är inte det enda intresset från MLS.

Nu rapporterar polska Sportowy att Orlando City FC visar intresse för Lewandowski. Orlando är redo att erbjuda ett lukrativt kontrakt och ska ha tagit kontakt med anfallarens representanter.

Lewandowski anslöt till Barcelona 2022 och har den här säsongen gjort åtta mål två framspel på 13 matcher i La Liga.