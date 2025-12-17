Uppgifter: Barca-stjärnan i samtal med MLS-klubb

Robert Lewandowski är inne på sitt sista kontraktsår med FC Barcelona.

Nu kan han vara aktuell för en övergång till MLS.

Enligt BBC har 37-åringen fört positiva samtal med Chicago Fire.

Foto: Alamy

Det var under sommaren 2022 som Robert Lewandowski, 37, lämnade Bayern München för Barcelona. Sedan dess har det blivit spel i 164 matcher i vilka han har gjort 109 mål och 22 assist.

Med den katalanska klubben sitter anfallaren på ett kontrakt som löper ut nästa sommar. Det kan också bli det sista polacken gör i sin fotbollskarriär, i det fall att han inte får sitt avtal med ”Barca” förlängt.

Kring det rapporterade spanska Fichajes att polacken är beredd att acceptera en stor lönesänkning för att kunna skriva på ett nytt avtal med La Liga-klubben.

Nu menar BBC att anfallaren har fört ”positiva samtal” med MLS-klubben Chicago Fire. Lägg där till att Lewandowski ska vara öppen för en sådan flytt samt att hans löneanspråk inte ska vara något problem. Skulle 37-åringen skriva på blir han lagkamrat med den tidigare AIK-kaptenen Anton Salétros.

Utöver Chicago-klubben har Robert Lewandowski även erbjudanden från klubbar i Saudiarabien på sitt bord.

Robert Lewandowski har tidigare spelat för klubbar som Lech Poznan, Borussia Dortmund och Bayern München.






