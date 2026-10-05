Uppgifter: Nya klubbadressen för ex-Real-spelaren
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Den tidigare Real Madrid-anfallaren Joselu står utan klubb efter äventyret i Al-Gharafa.
Nu kommer uppgifter om att 36-åringen är helt överens med Al Sailiya.
Den tidigare Real Madrid-anfallaren Joselu står för tillfället utan klubb efter sommarens avsked från Al-Gharafa. Nu uppges 36-åringen dock ha hittat en ny arbetsgivare i qatariska Al Sailiya Sports Club.
Enligt uppgifter till transferspecialisten Fabrizio Romano är parterna helt överens om en övergång.
Spanjoren har gjort avtryck i flera storklubbar under karriären, men det var under sin återkomst till Real Madrid inför säsongen 2023/2024 som han verkligen skrev in sig i historieböckerna. På 49 framträdanden stod han för 17 mål, där han ofta klev fram från bänken med avgörande mål.
Innan succén i Madrid har anfallaren representerat en rad europeiska klubbar, däribland Espanyol, Deportivo Alaves, Newcastle, Stoke, Hannover, Frankfurt och Hoffenheim. Nu ser karriären ut att fortsätta på qatarisk mark.
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