Uppgifter: Nya klubbadressen för ex-Real-spelaren

Den tidigare Real Madrid-anfallaren Joselu står utan klubb efter äventyret i Al-Gharafa.

Nu kommer uppgifter om att 36-åringen är helt överens med Al Sailiya.

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Den tidigare Real Madrid-anfallaren Joselu står för tillfället utan klubb efter sommarens avsked från Al-Gharafa. Nu uppges 36-åringen dock ha hittat en ny arbetsgivare i qatariska Al Sailiya Sports Club.



Enligt uppgifter till transferspecialisten Fabrizio Romano är parterna helt överens om en övergång.

Spanjoren har gjort avtryck i flera storklubbar under karriären, men det var under sin återkomst till Real Madrid inför säsongen 2023/2024 som han verkligen skrev in sig i historieböckerna. På 49 framträdanden stod han för 17 mål, där han ofta klev fram från bänken med avgörande mål.

Innan succén i Madrid har anfallaren representerat en rad europeiska klubbar, däribland Espanyol, Deportivo Alaves, Newcastle, Stoke, Hannover, Frankfurt och Hoffenheim. Nu ser karriären ut att fortsätta på qatarisk mark.