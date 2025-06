Uppgifter: Nypan på plats i Manchester – för läkarundersökning

Det har ryktats om honom länge.

Nu ser den norska supertalangen Sverre Nypan ut att ha gjort sitt val.

Enligt Fabrizio Romano har 18-åringen landat i Manchester för att skriva på för City.

Den norska mittfältstalangen Sverre Nypan, 18, ser ut att välja Manchester City före Arsenal och Aston Villa. Enligt övergångsexperten Fabrizio Romano var affären klar för ett par dagar sedan – nu ser den ut att färdigställas.

Detta då Nypan sägs ha landat i Manchester för att genomföra läkarundersökningen under måndagen. Därefter får man anta att han skriver på sitt kontrakt och presenteras inom kort efter det.

Manchester City uppges betala omkring 15 miljoner euro, motsvarande cirka 165 miljoner kronor, vilket skulle göra Nypan till Norges dyraste fotbollsexport.

Nypan har redan spelat över 70 seniormatcher för Rosenborg och sägs skriva på ett långtidskontrakt med Pep Guardiolas lag. Däremot sägs han lånas ut från klubben direkt för att fortsätta få kontinuerligt med speltid och utvecklas.

