Uppgifter: Ödegaard jagas av flera klubbar

Martin Ödegaard kan lämna Arsenal.
Norrmannen jagas av flera spanska klubbar.
Detta uppger CaughtOffside.
Martin Ödegaard kan lämna Arsenal. Nu rapporterar CaughtOffside att Ödegaard drar till sig intresse från ett par klubbar i La Liga.
Både Barcelona och Atlético Madrid har norrmannen på sin önskelista kring värvningar inför nästa säsong. Tidigare i karriären har Ödegaard även representerat Real Madrid, utan någon vidare succé.
Arsenal uppges kräva 100 miljoner euro , vilket motsvarar cirka en miljard, för att sälja 27-åringen inför nästa säsong.
Ödegaard anslöt till Arsenal sommaren i januari 2021, och har sedan dess gjort 42 mål och 45 assist på 225 tävlingsmatcher och sitter på ett kontrakt till 2028.
