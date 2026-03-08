Uppgifter: Ödegaard jagas av flera klubbar

Martin Ödegaard kan lämna Arsenal.

Norrmannen jagas av flera spanska klubbar.

Detta uppger CaughtOffside.

Foto: Bildbyrån

Martin Ödegaard kan lämna Arsenal. Nu rapporterar CaughtOffside att Ödegaard drar till sig intresse från ett par klubbar i La Liga.

Både Barcelona och Atlético Madrid har norrmannen på sin önskelista kring värvningar inför nästa säsong. Tidigare i karriären har Ödegaard även representerat Real Madrid, utan någon vidare succé.

Arsenal uppges kräva 100 miljoner euro , vilket motsvarar cirka en miljard, för att sälja 27-åringen inför nästa säsong.

Ödegaard anslöt till Arsenal sommaren i januari 2021, och har sedan dess gjort 42 mål och 45 assist på 225 tävlingsmatcher och sitter på ett kontrakt till 2028.