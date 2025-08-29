Uppgifter: ÖFK säljer Nebiyou Perry

Nebiyou Perry ser ut att vara på väg bort från Östersunds FK.

Jämtlandsklubben uppges sälja yttern till Kolding.

Detta rapporterar Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Östersunds FK är på väg mot en försäljning.

Sportbladet rapporterar nu att Nebiyou Perry säljs till danska Kolding.

Perrys kontrakt med ÖFK är utgående, men han väntas alltså lämna redan nu.

Enligt tidningen flyger spelaren till Danmark inom kort för att slutföra allt med den medicinska undersökningen och kontraktsskrivning.