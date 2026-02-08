Uppgifter: Omar Faraj klar för Halmstad

Omar Faraj är tillbaka i svensk fotboll.

Anfallaren har skrivit ett kontrakt med Halmstads BK, det uppger Expressen.

Foto: Bildbyrån



Tidigare i veckan rapporterade Expressen att Halmstads BK låg bäst till i kampen om Omar Faraj. Även ETO Györi och Slask Wroclaw visade intresse, men lyckades inte övertyga 25-åringen om en flytt.

Nu är affären klar. Enligt uppgifter till Expressen är alla parter överens och Faraj väntas presenteras av Halmstad inom kort.



Kontraktet sträcker sig över två och ett halvt år.

Faraj gjorde förra säsongen sex mål och en assist på 13 matcher för Degerfors.



