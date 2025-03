Uppgifter: Onana vill stanna i Manchester United

André Onana har, liksom Manchester United, haft en tuff säsong.

Trots rapporter om att Ruben Amorim vill ha in en ny målvakt vill Kameruniern stanna i klubben.

Det skriver The Mirror.

Det har inte gått strålande för Manchester United i år – inte heller för målvakten André Onana.



Den Kamerun-födda målvakten värvades från Inter år 2023 för hela 47,5 miljoner pund, eller närmare 650 miljoner kronor.



Trots att tränare Ruben Amorim sägs vilja plocka in en ny förstamålvakt till nästa säsong ser inte burväktaren ut att ha några planer att lämna klubben har har kontrakt i till och med sommaren 2028.



Det skriver The Mirror som även uppger att målvakten har en räddningsprocent som gör honom 16 sämst av 22 målvakter i Premier League.



Totalt sett har Onana vaktat Uniteds mål i 65 Premier League-matcher, släppt in 97 mål och hållit nollan 16 gånger.