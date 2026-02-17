Uppgifter: Öppen för flytt – Arsenal har informerats

Nico Williams uppges vara öppen för att lämna Athletic Bilbao i sommar.

Detta ska den engelska storklubben Arsenal ha informerats om.

Foto: Bildbyrån

Sedan succén i EM 2024 har det konstant mer eller mindre ryktats gällande Nico Williams framtid.

FC Barcelona har pekats om som det kanske hetaste alternativet gällande stjärnan, men flera transferfönster har passerat sedan mästerskapet och ännu har det inte blivit någon flytt. Nu i sommar kan dock saker och ting vara på gång att hända.

Teamtalk rapporterar nämligen nu att representanter har meddelat den engelska storklubben Arsenal att den unge spanske yttern överväger att lämna Athletic Bilbao i sommar.

Londonklubben uppges vara en av flera storklubbar som har fått den här informationen.

Förra sommaren skrev yttern på ett tioårskontrakt med Bilbao, detta avtal uppges dock innehålla en utköpsklausul på 87 miljoner pund, det vill säga lite mer än en miljard kronor.