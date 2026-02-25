Uppgifter: Öppna för att casha in på Nygren – PL-klubbar intresserade

Benjamin Nygren imponerar stort i Celtic.

Till sommaren kan storklubben tänka sig att sälja svensken.

Detta ifall ett stort bud på honom kommer och enligt uppgifter är Premier League-klubbar intresserade.

Foto: Bildbyrån

Benjamin Nygren lämnade FC Nordsjälland för Celtic förra sommaren och svensken har gjort succé i Skottland.

Totalt har det blivit 18 mål och sex assist på 43 framträdanden i Celtic-tröjan sedan flytten.

Svenskens fina prestationer har fått andra klubbar att få upp ögonen för honom och enligt Football Insider så ska det finnas intresse från Premier League för svensken.

Celtic ska även vara öppna för att sälja Nygren efter bara en säsong, förutsatt att man får ett stort bud på svensken enligt uppgifterna.

Exakt hur mycket den skotska storklubben kräver framgår inte av uppgifterna.

24-åringen har kontrakt med den skotska storklubben fram till sommaren 2029.