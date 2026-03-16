Uppgifter: Örgryte värvar från Milan

Örgryte IS gör klart med Milan om en affär.

Aftonbladet uppger att Demirel Hodzic, 21, i princip är klar för Göteborgsklubben.

GP har tidigare rapporterar att Örgryte IS är nära en värvning av den svenske talangen Demirel Hodzic från Milan Futuro.

Nu kommer Aftonbladet med uppgifterna att affären kommer att gå i hamn. Tidningen uppger att det endast återstår detaljer innan dealen är klar. Det ska röra sig om ett lån till Öis där en överenskommelse hoppas vara på plats den närmsta veckan.

Hodzic lämnade IFK Göteborgs akademi för Bolognas ungdomsverksamhet 2022. Mittfältaren anslöt till Milan 2024.